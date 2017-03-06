İnternetten nasıl ev sahibi olunur? Test ettik!
İş Bankası, herkes için uçtan uca dijital ortamda ev kredisi hizmeti sunuyor. Peki, nasıl? Test ettik!
Teknoloji hayatımızın her alanını etkiliyor ve değiştiriyor. Kısa bir süre öncesine kadar klasik yöntemlerle ve zorlu süreçlerden geçerek gerçekleştirdiğimiz işlemleri, teknoloji desteği ile artık daha hızlı, daha kolay ve pratik bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz. Bu aşamada, innovatif çözümler sunan kurumların geliştirdiği uygulamalar ve servisler fark yaratıyor. Biz kullanıcılar da doğal olarak bu yenilikçi çözümleri tercih ediyoruz.
Bildiğiniz gibi CHIP Test Merkezi‘nde teknolojinin her alanında yaşanan gelişmeleri sizlere aktarıyor ve farkı çözümleri bizzat deneyimleyerek yorumlarımızı sizlerle paylaşıyoruz.
Bu makalemizde de çok yenilikçi bir çözümü ele aldık… Ev kredisi alanında dijital dünyanın nimetlerinden faydalanan ve bizlere kolaylıklar sunan bu çözümü gelin hep birlikte inceleyelim…
Dijital dönüşümünü başarıyla tamamlayan İş Bankası, zingat.com sitesinde uçtan uca dijital ortamda ev kredisi hizmeti sunuyor. Elbette sadece bu site ile sınırlı değilsiniz. Evinizi bulduysanız bu süreci isbank.com.tr‘de yer alan Anında İşlem alanından da başlatmanız mümkün. Biz testimizde, örnek oluşturması açısından, zingat.com sitesini kullanarak kendimize bir ev bulacak, bu ev için farklı kredi seçeneklerini değerlendirecek ve uçtan uca dijital ortamda ev kredisini A’dan Z’ye mercek altına alacağız.
öncelikle şunu söyleyelim, ev kredisi hizmetinin dijital olarak adlandırılabilmesi için, sürecin baştan sona dijital ortamda yürütülebilmesi gerekiyor. İş Bankası’nın zingat.com üzerinden sunduğu ve birazdan detaylarına bakacağımız dijital ortamda ev kredisi, bunu tam anlamı ile başarıyor. İş Bankası bu dijital çözümüyle, aslında biraz zahmetli olan ev kredisi alma işlemini hem kolaylaştırmış, hem de hızlandırmış.
zingat.com‘da seçtiğiniz ev için kullanmak istediğiniz krediyi, iş Bankası’nın siteye entegre olarak sunduğu kredi hesaplayıcısı ile belirleyebiliyor, kredinin şartlarını kendinize göre özelleştirebiliyor ve ödeme planını görüntüleyebiliyorsunuz. Ardından, kredi başvurunuzu hemen ön onaya göndermeniz de mümkün… Uçtan uca dijital ortamda ev kredisi hizmetinin en önemli özelliği, her adımda pratik çözümler sunması ve sizi yönlendirerek işlemleri kolaylaştırması.
İsterseniz şimdi bu innovatif çözümü adım adım inceleyelim ve İş Bankası’ndan kredi kullanarak kendimize bir ev satın alalım!”
Yerinizden kalkmadan ev almak için ilk adımı, zingat.com‘a girerek atıyorsunuz. Hemen üst kısımda Satılık başlığına tıkladıktan sonra, karşınıza satışta olan ev ilanları geliyor. Aradığınız satılık ev türüne göre çeşitli filtreler uygulayarak seçimi daraltmanız mümkün. Biz de İstanbul’da bir ev arıyoruz ve fiyat aralığımızı da 200 bin ila 400 bin arası olarak belirliyoruz.
zingat.com‘da satın almayı düşündüğünüz evin fotoğraflarını görebiliyor, harita ve sokak görünümünün yanı sıra, 360 derecelik görüntüsünü de inceleyebiliyorsunuz.
Evinizin özelliklerini beğendiyseniz ve satın almaya karar verdiyseniz, hemen Zingat.com‘da yer alan İş Bankası Kredi Hesaplayıcısı yoluyla ev kredisi başvurunuzu yapabiliyorsunuz.
Başvuruda bulunmak için tamamlamanız gereken birkaç küçük adım var:
önce sizden istenen kişisel bilgileri girip “Devam” butonuna tıklamalısınız. Bunun ardından zingat.com‘a, satın almayı düşündüğünüz ev için ne kadar kredi istediğinizi, kaç ay vade talep ettiğinizi yazmanız gerekiyor. Bu bilgileri girdikten ve ödeme planını tüm detaylarıyla gördükten sonra, aylık gelirinizi yazarak artık kredi başvurunuzu ön değerlendirmeye göndermeye hazırsınız. Peki, cevabı SMS mi istersiniz, yoksa e-posta mı? Hangi dijital platformu seçerseniz başvuru cevabınız oraya gelecek.
Evet, kredi başvurumuzun ön değerlendirmesi olumlu sonuçlandı. Şimdi ekspertiz işlemini başlatmak için tapu örneği girmemiz gerekiyor. Bunu da oldukça kolay şekilde, birkaç adımda halledebiliyorsunuz. Tapu örneğini ekledikten sonra, evin bulunduğu il, ilçe, evi gösterecek kişinin adı soyadı ve telefonunu belirtiyorsunuz. Hemen ardından ekspertiz ücretini ödeyebilmeniz için ilk kez Türkiye İş Bankası tarafından uygulanan bir sistem parmağınızın ucuna geliyor:
Ekspertiz ücretini ilk kez kredi kartınızdan ödeme imkanı sunan Türkiye İş Bankası, böylece sizi şubeye kadar yormuyor. Elbette burada seçim yine sizin. Dilerseniz ekspertiz bedelini şubeye giderek de ödeyebiliyorsunuz. Kredi kartı adımını seçtiğinizde ise, kart bilgilerinizi giriyor ve bu işlemin ardından da 3D Secure sistemine aktarılıyorsunuz; hepsi bu kadar.
Ekspertiz raporu da tamamlandıktan sonra cep telefonumuza gelen SMS yoluyla işleme devam edebiliyor veya vazgeçebiliyoruz. Eh, buraya kadar gelmişken artık geri dönmeyecek ve bu evi satın alacağız. Son kez “Devam” diyor ve artık Türkiye İş Bankası’nın ıslak imza için davetini bekliyoruz. Artık karşılıklı bir keyif kahvemizi içeriz.
Teknoloji dünyasında fark yaratan kurumlar, innovatif, kullanıcıya yük bindirmeyen ve pratik çözümleri ile bir adım öne çıkarak, tercih sebebi oluyorlar. Dijital dünyadaki işbirlikleri sayesinde farklı sektörleri bir araya getiren ve son kullanıcılara katma değer sağlayan bu servislerde öncü olmak çok önemli. Bu makalemizde adım adım inceleyerek deneyimlediğimiz ve test ettiğimiz İş Bankası uçtan uca dijital ortamda ev kredisi hizmetinin, kendi alanında bu tür çözümlerin en başarılı örneği olduğunu gördük. Hızlı, kullanımı kolay ve kullanıcı dostu arabirimi ile öne çıkan bu çözümü, gönül rahatlığı ile kullanabileceğinizin altını çizmek istiyoruz.
Bu bir ilandır.
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