İşcep 10 yaşında
Türkiye’nin ilk mobil bankacılık uygulaması olan İşCep, 5 milyona yakın müşterisiyle 10’uncu yılını kutluyor. “İşCep”i müşterilerinin hizmetine sunarak sektörde bir ilki gerçekleştiren İş Bankası’nda bugün neredeyse her 2 işlemden 1’i İşCep’ten yapılıyor.
İş Bankası, kurulduğu günden bugüne yenilikleri ve kolaylıklarıyla Türkiye’nin yaşadığı tüm büyük dönüşümlere öncülük ediyor. 1990’ların başında “803 kapılı tek şube” sloganıyla tüm şubelerinde gerçek zamanlı elektronik bankacılık işlemlerine geçişi tamamlayan İş Bankası, 1997’de Türkiye’de ilk internet bankacılığını başlattı. 2000’lerin başında bankacılık işlemlerini mobil platformlara taşıyarak daima teknolojinin gittiği yönü gören İş Bankası, zamanında pozisyon alarak bankacılık sektörüne yön verdi ve vermeye de devam ediyor.
Müşterilerinin sadece bankası değil yaşamlarına değer katan, yaşam tarzlarına ve evrelerine uygun teklif ve çözüm önerileriyle birlikte “yol arkadaşı olma” vizyonuyla yanlarında olmayı hedefleyen banka, dijital temas noktaları özelinde işlem çeşitliliğinin sürekli artması yönünde çalışıyor; her ay mobil uygulamalarına yeni özellikler kazandırmaya devam ediyor. Hizmet tasarımlarında dijital bakış açısı ve inovatif fikirler ışığında hızlı, kolay ve ulaşılabilir olacak şekilde müşterilerine temas ettiği her noktadaki deneyimin iyileştirilmesini amaçlıyor.
Bugün İş Bankası, 5 milyona yakın müşterisine 7 gün 24 saat dilediği yerden dilediği zaman 250’ye yakın bankacılık işlemini kolayca gerçekleştirme imkânını İşCep ile sunuyor. İşCep’in bankadan yapılan tüm işlemler arasındaki payı son 5 yılda
16 kat arttı.
YENİLİKÇİ HİZMET YELPAZESİ
İşCep ile banka müşterileri şu hizmetlerden yararlanabiliyor:
İşCep Anında Kredi ile krediye ihtiyacınız olduğunda 7 gün 24 saat kredi başvurusunda bulunabilir, şubeye gitmeye gerek kalmadan kredi işlemlerinizi kolayca tamamlayabilirsiniz. Üstelik kredi başvurunuz onaylandığı an krediniz hesabınıza aktarılır.
İşCep’ten açacağınız Vadeli Hesap ile geleceğiniz için birikim yapmak çok daha kolay. Kurulduğu günden bu yana tasarrufun öncüsü olan İş Bankası’nın İşCep’ten sunduğu avantajlı faiz oranlarına sahip Vadeli Hesap ile bugünden birikim yaparak gelecekte rahat edebilirsiniz.
İşCep Mobil Borsa ile piyasalar her yerde yanınızda. İş Bankası’nın Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirdiği İşCep Mobil Borsa’da piyasalara ilişkin haberlerden teknik analizlere, kademe analizinden takas dağılımı ve şirket bilanço bilgilerine kadar borsada işlem yaparken ihtiyaç duyacağınız tüm veriler mevcut. Derinlikli veri paketiniz varsa Mobil Borsa ile bu verilere ulaşabilir, anlık borsa verilerini izleyerek hisse senedi ve varant işlemlerinizi kolayca dilediğiniz yerden gerçekleştirebilirsiniz.
iMessage mesajlaşma servisiyle paraya ihtiyacınız olduğunda bir mesajla para isteyebilir ya da sevdiklerinize kolayca para gönderebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey iMessage Store Yönet menüsünden İşCep eklentisini açmanız ve bir defaya mahsus olmak üzere İşCep’ten iMessage için kullanacağınız hesabı tanımlamanız.
Siri uygulamasıyla İşCep’ten havale yapmak da çok kolay. Bir defaya mahsus olmak üzere “Ayarlar-Siri” menüsüne girerek izin verdikten sonra sesli komut ile havale yapabilirsiniz.
Sosyal Hesap ile sosyal hayatınızdaki organizasyonlarda eş, dost ve akrabalar arası para aktarımını kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Belirlenen hesaba kolayca para aktarmalarını isteyebilir, size iletilen organizasyon taleplerine hızlı bir şekilde karşılık verebilirsiniz. Sosyal Hesap ile düzenlenen organizasyonlarda 50 kişiye kadar katılımcıdan para isteyebilir, size iletilen tutarları anlık olarak takip edebilirsiniz.
Karekod ve bluetooth’la para çekme ve yatırma ile kartınızın yanınızda olmaması artık sorun değil. Bankamatiklerden İşCep sayesinde hem hızlı hem de kolay bir şekilde kartsız para çekebilir ya da yatırabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey kare kod veya bluetooth teknolojilerinden birini kullanarak para çekme ya da yatırma işleminizi gerçekleştirmek.
Ücretsiz Wi-Fi ayrıcalığından İşCepliler ücretsiz faydalanıyor. Ücretsiz internet hizmeti veren İş Bankası şubelerinde ve 5 bine yakın Türk Telekom Wi-Fi noktasından internete bağlanabilirsiniz. Kablosuz ağlar listesinde yer alan “İşCep Wi-Fi” ağından T.C. kimlik numaranızı ve İş Bankası’nda kayıtlı cep telefonu numara bilgilerinizi girdikten sonra, SMS ile gönderilecek onay kodunu ekrana yazıp İş Bankası’nın ücretsiz internet hizmetinden yararlanmaya başlayabilirsiniz.
Dijital Kumbara ile İş Bankası, yıllardır çocukların severek kullandığı klasik kumbarayı dijitalleştirerek, küçüklerin dijital yoldan da para biriktirmesine olanak sağlıyor. İş Bankası müşterileri, telefonlarının bluetooth özelliği ile yakınındaki kumbaraları görebiliyor ve İşCep içerisindeki “Dijital Kumbara” menüsü ile Dijital Kumbara’ya anında para gönderilebiliyor. Dijital Kumbara sahibi çocuklar, istedikleri zaman kumbaranın dijital ekranından birikimlerini takip edebiliyor. Hatta birikim hedefi de tanımlanabilen Dijital Kumbara’nın ekranından birikimlerini ve hedefe yaklaşma durumunu izleyebilen çocuklar için birikim yapmak daha eğlenceli hale geliyor.
Western Union hizmeti ile para gönderme ve alma işlemleri artık İşCep’te. İşCep kullanıcılarına Western Union ile dünya genelinde 200’den fazla ülke ve bölgeye dakikalar içerisinde para transferi imkanı sunuluyor.
ULAŞILABİLİR TEKNOLOJİ
“Yeni teknolojileri kullanmanın ötesinde bizim için esas olan teknolojileri ideal müşteri deneyimi yaratmak adına kolay ulaşılabilir, kullanılabilir servislere dönüştürmek” diyen İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Yalçın Sezen, konuyla ilgili şu değerlendirmeyi yapıyor: “Bu bakış açısıyla hemen hemen her ay geliştirdiğimiz yeni fonksiyonları İşCep içerisinde devreye alıyoruz. İdeal müşteri deneyimi odağı ile geliştirdiğimiz, zenginleştirdiğimiz hizmet çeşitliliğimiz ile İşCep’i tercih edecek müşterilerimizin sayısındaki artışın devam etmesi kaçınılmaz olacaktır. Günlük hayatımızın dijitalleşmesiyle değişen beklentiler ve davranışlar, dijital bankacılığın kapsamını işlemlerin internet ve mobil kanallardan gerçekleştirilmesi tanımının çok daha ötesine taşımış durumda. Dijital çağda müşteri analitiği, inovasyon ve müşteri deneyimi alanlarında yetkinliklerimizi sürekli geliştirerek, müşterilerimizin yaşam yolculuklarının her evresinde onlara eşlik edebilen ve hayatlarını kolaylaştıran bir çözüm ortağı olmaya devam edeceğiz.”
Bu bir ilandır.
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