Sunny Tripower Core1: Ticari FV Sistemlerin Geleceği
Herhangi bir montaj sistemi gerektirmeyen ve kurulumu %60’a kadar hızlandıran, dünyanın zemine sabitlenebilen ilk eviricisini keşfedin.
CORE1, başarılı Sunny Tripower ürün serisinin 3. jenerasyonudur. SMA mühendisliğinin; eşsiz bir tasarımı yenilikçi ve hızlı bir kurulum metoduyla birleştirdiği Sunny Tripower CORE1, tüm hedef gruplar için optimum yatırım geri dönüşü sağlar.
Sunny Tripower CORE1, merkezi olmayan çatı ve arazi sistemleri ile üstü kapalı park alanları için esnek çözümler sunar.
Tam entegre tasarımı ile teslimattan kuruluma ve çalıştırmaya kadar; lojistik, işçilik, malzeme ve servis açılarından kapsamlı tasarruflar sağlar. Hızlı devreye alma, gelişmiş iletişim olanakları ve akıllı şebeke destek fonksiyonları sağlayan entegre Wi-Fi girişi sayesinde ticari FV kurulumları şimdiye kadar olduğundan çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleşir.
50 kW’lık ideal gücüyle MW boyutlarında çözüm sunar. Altı adet bağımsız MPP- Tracker ve akıllı SMA OptiCool™ aktif soğutucu sistemi sayesinde, gölgelenme durumunda dahi optimum enerji üretimi sağlar. 12 adet dizi girişinin yanı sıra, CORE1’de bir DC ayırma şalteri ve opsiyonel olarak AC ve DC aşırı gerilim korumaları da mevcuttur.
Yeni Sunny Tripower CORE1 hakkında tüm bilgilere buradan ulaşabilirsiniz: www.smacore1.com/tr
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