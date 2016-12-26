2017’de ekonomide neler olacak?
2017 büyüme tahminleri yüzde 3-3,5 arasında, işsizlikte yükseliş sürecek gibi görünüyor. Ekonomik kamuoyunun enflasyon beklentisi yüzde 8’i buluyor.
Dolar kurunun 3,5 TL’nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor. Faizlerin çift hanede seyretmesi bekleniyor.
İhracat ve ithalatta yükseliş hedefi var ama bunun ne ölçüde gerçekleşeceği belli değil. Beklentilere göre cari açığın milli gelire oranı yükselecek.
Bütçe açığı da hükümetin kamu harcamalarına yüklenmeye devam etmesiyle artacak. Küresel ekonomideki büyümenin ise yine yüzde 3-3,5 arasında kalması bekleniyor.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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