2018’de ekonomide neler olacak?
Hükümet 2018’de ekonominin yüzde 5,5 büyümesini hedefliyor. Ancak ekonomik kamuoyundaki beklentiler genelde yüzde 4 dolayında kalıyor.
İşsizlik oranında düşüş olmayacak gibi görünüyor. Merkez Bankası, enflasyonun yüzde 7 olacağını tahmin ederken beklentiler yüzde 9-10 arasında bulunuyor.
Dolar kurunun bu kez 4 TL’yi aşacağı öngörülüyor. Faizler, çift hanede seyretmeyi sürdüreceğe benziyor. Hükümetin ihracatta ve ithalatta yine yükseliş hedefi var. Beklentilere göre cari açığın milli gelire oranında ciddi bir düşüş olmayacak.
Bütçe açığı 2017’de ulaştığı seviyede seyredecek. Küresel ekonomideki büyümenin ise yüzde 3,5-4 arasında olması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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