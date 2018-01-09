2018’in veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?

Ocak 9, 2018 0 Yorum 74 Okunma
2018’in veri takvimi piyasaları nasıl etkiler?

2018’de piyasaların dikkati merkez bankalarında, jeopolitik risklerde ve rating kuruluşlarında olacak. Brexit süreci, Avrupa’daki seçimler ve OPEC de takip edilecek.

Bu süreçte risklerin ‘hedge’ edilmesi ve yüklü pozisyonlardan kaçınılması öneriliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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