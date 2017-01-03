3,5 yıllık sıkışma enerji biriktirdi
Yılın son haftasını sıkışık, dar hacimli ve sıkıntılı geçiren (Dolar endeksindeki gerilemeye rağmen dolar/TL halen 3,50-3,55 aralığında) BİST 100 endeksi 78,139 seviyesinden gerçekleşen kapanışla haftalık bazda % 0,03 getiri sağladı.
Yıllık getiri ise % 6,75’te kaldı. Ülkemiz açısından çok yoğun sürprizler ve beklenmedik olayların yaşandığı bir yıl olan 2016’yı uğurlarken, piyasalar yeni yıla ümitli girmeye hazırlanıyor. BİST 100 bütün olumsuzluklara rağmen,76,000-80,000 aralığındaki güçlü direnç bölgesinde, ağırlıklı ortalamaların üstünde, yılın son günü alçalan trend direncini kırdı.
Ocak ayı jeopolitik gelişmelerin yanında, gerek TBMM’de görüşülecek yeni anayasa tartışmaları, gerekse de ABD’de koltuğa oturacak olan Trump nedeniyle volatilitesi yüksek bir dönem olacak. BİST 100 ise muhtemelen 80,000’lere doğru bir süre daha sıkışık hareketten sonra çok olumsuz bir gelişme olmaz ise yavaş yavaş yukarı hareketine başlayabilir.
Bugün için her ne kadar yukarı hareketi destekler bir görünüm sözkonusu değilse de, 2016’da yaşanan bütün olumsuzluklara direnen ve 3,5 yıldır enerji biriktiren, BİST 100’ün küçük olumlu gelişmelere çok hızlı ve sert tepki gösterme olasılığı yükseldi.
AKBANK
İzlenmeli
7.64 – 7.84 aralığında hareket eden hisse 7.82 seviyesinin altında kapanışlarda 7.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.82 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 7.95 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.70-7.63
Satım aralığı: 7.95-8.05
Yabancı Payı (%) : 62.18
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.11 puan arttı.
ARÇELİK
Ortalamalarının üzerinde
Kısa vadeli yükselen trend devam ediyor. 21.2 seviyesinin altında kapanışlarda 20.70 seviyesindeki desteğini test edebilir. 21.20 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 22.47 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 20.70-20.40
Satım aralığı: 21.40-21.50
Yabancı Payı (%) : 81.81
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.28 puan arttı.
EMLAK KONUT GMYO
Kararsızlık Hakim
2.93 – 3.00 aralığında hareket eden hisse 2.99 seviyesinin altında kapanışlarda 2.94 seviyesindeki desteğini test edebilir. 2.99 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.02 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 2.94-2.92
Satım aralığı: 3.02-3.06
Yabancı Payı (%) : 70.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.
ENKA İNŞAAT
Yılın Zirvesinde
5.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 5.53 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 5.38 seviyesinin altına kayması halinde ise 5.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.10-4.84
Satım aralığı: 5.53-5.68
Yabancı Payı (%) : 65.58
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan azaldı.
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
Hareket marjı dar
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 5.16 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 5.14 seviyesinin altındaki kapanışlarda 5.08 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.14 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 5.41 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.08-4.60
Satım aralığı: 5.15-5.68
Yabancı Payı (%) : 47.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.03 puan arttı.
FORD OTOSAN
Dirençler izlenmeli
27.50 seviyesinden gelen alımlarla kısa vadeli yükselme hareketi devam ediyor. 30.69 seviyesindeki uzun vadeli direncini aşamaması durumunda 28.57 seviyesindeki desteğini test edebilir. 30.69 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 31.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 30.00-29.50
Satım aralığı: 31.00-31.75
Yabancı Payı (%) : 62.06
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.27 puan arttı.
GARANTİ BANKASI
Kararsızlık hakim
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 7.66 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 7.62 seviyesinin altındaki kapanışlarda 7.24 seviyesindeki desteğini test edebilir. 7.62 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 8.03 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 7.60-7.50
Satım aralığı: 7.65-7.70
Yabancı Payı (%) : 70.76
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan azaldı.
İŞ BANKASI (C)
İzlenmeli
5.07 – 5.23 aralığında hareket eden hisse 5.18 seviyesinin altında kapanışlarda 5.10 seviyesindeki desteğini test edebilir. 5.18 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 5.23 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.10-4.96
Satım aralığı: 5.23-5.33
Yabancı Payı (%) : 62.77
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.33 puan arttı.
KOÇ HOLDİNG
Atakta
13.10 seviyesindeki desteğinin üzerinde. Desteğinin üzerinde tutunmayı başarabilirse, 14.40 seviyesine doğru çıkışı sürebilir. 13.80 seviyesinin altına kayması halinde ise 13.10 seviyesine doğru geri çekilme yaşanabilir. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 13.10-12.80
Satım aralığı: 14.40-14.70
Yabancı Payı (%) : 78.29
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.
KARDEMİR (D)
Dirençler izlenmeli
Güç topluyor. 1.12 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 1.18 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 1.11 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 1.11-1.10
Satım aralığı: 1.18-1.22
Yabancı Payı (%) : 11.05
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.19 puan arttı.
OTOKAR
Çıkışta
Hareketlendiği gözleniyor. 126.6 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 125.00 seviyesinde bulunurken ilk direnci 138.00 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 125.00-117.00
Satım aralığı: 138.00-142.00
Yabancı Payı (%) : 11.91
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.25 puan azaldı.
PETKİM
Dirençler İzlenmeli
Hareketlendiği gözleniyor. 3.53 seviyesinden alımların güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 3.52 seviyesinde bulunurken ilk direnci 3.96 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.52-3.52
Satım aralığı: 3.96-4.16
Yabancı Payı (%) : 40.72
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.70 puan azaldı.
SABANCI HOLDİNG
Desteklerinde tutunmayı deneyebilir
9.60 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. Satış baskısının sürmesi halinde 8.67 seviyesinde tutunmayı deneyebilir. 9.15 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 9.66 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 9.10-9.05
Satım aralığı: 9.20-9.25
Yabancı Payı (%) : 65.78
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.17 puan arttı.
SODA SANAYİİ
Alıcılar hakim
Güç topluyor. 5.17 seviyesinden gelen alımlarla çıkış seyrinde. 5.48 seviyesindeki direncin aşılması hissede alımların güçlenmesini sağlayabilir. İlk destek 5.05 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 5.05-4.62
Satım aralığı: 5.48-5.75
Yabancı Payı (%) : 47.68
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.34 puan arttı.
ÜLKER BİSKÜVİ
İzlenmeli
Güç kaybettiği gözleniyor.16.94 seviyesinde satıcılar güçlendiği dikkat çekiyor. İşlem hacminde azalma gözleniyor. Senedin ilk desteği 15.50 seviyesinde bulunurken ilk direnci 16.80 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının altında.
Alım aralığı : 15.50-15.30
Satım aralığı: 16.80-17.70
Yabancı Payı (%) : 30.20
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.41 puan azaldı.
VAKIFLAR BANKASI
Hareket marjı dar
Sıkışma yaşadığı dikkat çekiyor. 4.39 seviyesini kıramayınca satışlarla karşılaştı. 4.35 seviyesinin altındaki kapanışlarda 4.13 seviyesindeki desteğini test edebilir. 4.35 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ilk direnç 4.58 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 4.34-4.32
Satım aralığı: 4.36-4.42
Yabancı Payı (%) : 75.66
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.05 puan azaldı.
YAPI VE KREDİ BANK.
İzlenmeli
3.34 – 3.45 aralığında hareket eden hisse 3.43 seviyesinin altında kapanışlarda 3.36 seviyesindeki desteğini test edebilir. 3.43 seviyesinin üzerindeki kapanışlarda ise direnç 3.48 seviyesinde bulunuyor. 20 günlük ortalamasının üzerinde.
Alım aralığı : 3.36-3.30
Satım aralığı: 3.48-3.54
Yabancı Payı (%) : 45.35
Haftalık Değişim: Yabancı payı geçen haftaya göre 0.29 puan arttı.
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