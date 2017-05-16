AB ilişkilerinde yeni çıta ‘Gümrük Birliği’ olacak

Mayıs 16, 2017 0 Yorum 101 Okunma
AB ilişkilerinde yeni çıta ‘Gümrük Birliği’ olacak

Türkiye’nin en büyük ticari partneri olan Avrupa Birliği’nin (AB) gündemi seçimlere kilitlendi. Önümüzdeki birkaç ay içinde Almanya ve Fransa genel seçime gidecek.

İngiltere ile İtalya ise erken seçime hazırlanıyor. Seçim sonuçlarının kısa vadede Türkiye ile ticari ilişkileri olumsuz etkilemesi beklenmiyor.

İlişkilerde yeni çıpa ise ‘tam üyelik’ değil ‘Gümrük Birliği’ olacak.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında

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