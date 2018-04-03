ABD’nin alternatifi Uzakdoğu olacak
ABD’nin çelik ithalatına ek vergi koyması, Türkiye’den bu ülkeye olan 1,2 milyar dolarlık ihracatı tehlikeye soktu. Türkiye’nin ABD çelik pazarından çıkmak zorunda kalabileceğini belirten ihracatçılar, Uzakdoğu ve Ortadoğu pazarına yönelecek.
ABD’nin çelik ve alüminyum ithalatına getirdiği ek vergiler dünyada “ticaret savaşları mı başlıyor” endişesi yaratırken, söz konusu vergilerden en çok etkilenecek ülkelerden biri de Türkiye olacak.
Trump yönetimi şu ana kadar ek vergilerden muaf tutulacak ülkeler arasına Türkiye’yi almazken, ABD’ye yılda yaklaşık 1,2 milyar dolarlık ihracat tehlikeye girmiş durumda. Sektör temsilcileri, ABD pazarının kaybedilmesi halinde ortaya çıkacak zararı Uzakdoğu ve Ortadoğu pazarlarıyla gidermeye çalışacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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