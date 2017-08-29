Altın fiyatlarında yükseliş sürer mi?
Yatırımcıların son dönemde Kuzey Kore – ABD gerginliği nedeniyle en çok takip ettiği yatırım araçlarının başında altın geliyor.
Altında ons fiyatının ateşi yükseliyor. Ons altın, bu yıl üçüncü kez 1.295 dolar seviyesini test etti. Uzmanlar, bu seviyede önemli bir kırılma olacağı görüşünde değil.
Gram altında ise dolardaki olası yukarı hareketlere bağlı olarak 150 TL’nin üzeri görülebilir.
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