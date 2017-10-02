Anadolu 500’de en fazla şirketi olan 3 grup
SANKO HOLDİNG
İl: Gaziantep
Listeye giren şirket sayısı: 12
Net satış (Milyon TL): 6.682
İhracat (Milyon $) 386
Çalışan sayısı: 10.170
BOYDAK HOLDİNG
İl:Kayseri
Listeye giren şirket sayısı:11
Net satış (Milyon TL): 5.425
İhracat (Milyon $):445
Çalışan sayısı: 10.773
ERDEMOĞLU HOLDİNG
İl: Gaziantep
Listeye giren şirket sayısı: 8
Net satış (Milyon TL):4.122
İhracat (Milyon $): 398
Çalışan sayısı: 7.206
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