Anadolu 500’de en fazla şirketi olan 3 grup

Ekim 2, 2017 0 Yorum 169 Okunma
Anadolu 500’de en fazla şirketi olan 3 grup

 

SANKO HOLDİNG
İl: Gaziantep
Listeye giren şirket sayısı: 12
Net satış (Milyon TL): 6.682
İhracat (Milyon $) 386
Çalışan sayısı: 10.170

BOYDAK HOLDİNG
İl:Kayseri
Listeye giren şirket sayısı:11
Net satış (Milyon TL): 5.425
İhracat (Milyon $):445
Çalışan sayısı: 10.773

ERDEMOĞLU HOLDİNG
İl: Gaziantep
Listeye giren şirket sayısı: 8
Net satış (Milyon TL):4.122
İhracat (Milyon $): 398
Çalışan sayısı: 7.206

 

 

 



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