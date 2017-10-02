Anadolu’nun en hızlı büyüyen 10 şirketi
İznik’te kasap olarak kurulduktan sonra restoran zincirine dönüşen Köfteci Yusuf, bu yıl Anadolu 500 Araştırması’nın ‘cirosunu en çok artıran şirket’ kategorisinde birincilik koltuğuna oturdu.
Köfteci Yusuf, 2015 yılında 136,3 milyon TL olan cirosunu 2016 yılında 430,2 milyon TL’ye çıkararak, yüzde 215,7 gibi rekor bir büyüme kaydetti.
Büyümede ikinci sırayı Bereket Enerji aldı.
1- Köfteci Yusuf Hazır Yemek
2015 yılı: 136.282.007
2016 yılı: 430.242.059
Değişim oranı(%): 215,7
2- Bereket Enerji
2015 yılı: 608.187.329
2016 yılı: 1.899.049.507
Değişim oranı(%): 212,2
3- Tersan Tersanecilik Sanayi
2015 yılı: 325.036.120
2016 yılı: 705.427.616
Değişim oranı(%):117,0
4- Batısöke Söke Değirmencilik
2015 yılı: 128.136.646
2016 yılı: 224.072.201
Değişim oranı(%): 74,9
5- Farba Otomotiv
2015 yılı: 307.780.126
2016 yılı: 529.061.820
Değişim oranı(%): 71,9
6- Erser Grup Tarım Ürünleri
2015 yılı: 440.176.702
2016 yılı: 754.997.081
Değişim oranı(%): 71,5
7- Tarfaş Tarımsal Faaliyetler
2015 yılı: 218.284.069
2016 yılı: 354.569.003
Değişim oranı(%): 62,4
8- Beyteks Tekstil Sanayi
2015 yılı: 248.066.713
2016 yılı: 391.731.296
Değişim oranı(%): 57,9
9- T.K.G Otomotiv Sanayi
2015 yılı: 96.605.247
2016 yılı: 149.538.219
Değişim oranı(%): 54,8
10- Yataş
2015 yılı: 326.525.042
2016 yılı: 502.323.499
Değişim oranı(%): 53,8
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