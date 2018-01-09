Bağdat Caddesi’ni ‘dönüşüm’ vurdu

Ocak 9, 2018 0 Yorum 71 Okunma
Bağdat Caddesi’ni ‘dönüşüm’ vurdu

Bağdat Caddesi, gayrimenkul fiyatları ve kiralar bakımından İstanbul’un en değerli yeri.

Ancak son dönemde hem fiyatlarda hemde kiralarda düşüş var. Bunun da hızlı kentsel dönüşüm sonucunda arzın talebin üzerine çıkmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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