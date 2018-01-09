Bağdat Caddesi’ni ‘dönüşüm’ vurdu
Bağdat Caddesi, gayrimenkul fiyatları ve kiralar bakımından İstanbul’un en değerli yeri.
Ancak son dönemde hem fiyatlarda hemde kiralarda düşüş var. Bunun da hızlı kentsel dönüşüm sonucunda arzın talebin üzerine çıkmasından kaynaklandığı ifade ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Kayseri ekonomisini e-ticaret sırtlayacak
Sonraki haber 23 yıldan sonra CEO’luk koltuğuna oturdu
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?