Boğaz hattında 59 yalı satış masasında bekliyor

Kasım 21, 2018 0 Yorum 119 Okunma
Boğaz hattında 59 yalı satış masasında bekliyor

İstanbul’un en değerli bölgesi olan Boğaz hattı da gayrimenkulde yaşanan durgunluktan nasibini aldı.

660 yalının bulunduğu bölgede durgunluk nedeniyle satışa çıkarılan yalılar müşteri bulamıyor.

Halen Boğaz’da 59 yalının satış masasında olduğu ifade ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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