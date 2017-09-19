Çanakkale 1915 Köprüsü Marmara’ya değer katacak
Mart ayında temeli atılan Çanakkale 1915 Köprüsü dünyanın en uzun köprülerinden biri olacak.
Köprü devreye alındığında Marmara Bölgesi’nin ring halinde dolaşılmasını sağlayacak olan otoyol projesinin son ayağı da tamamlanacak.
Çanakkale’de arsa ve gayrimenkul fiyatlarını şimdiden hareketlendiren köprünün 2023 yılında devreye alınmasıyla birlikte ise tüm Marmara’ya değer katması bekleniyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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