CEO Anketi’nden 2017 için çıkan 12 kritik mesaj
2017’de ekonominin neler getirebileceğini CEO Club üyelerine sorduk. Anketimize katılan 111 CEO’dan 12 kritik mesaj aldık.
CEO’lar 2017’de ekonomiyi en çok terör ortamının etkileyeceğini söylüyor. Gündemin ilk sırasında anayasa ve başkanlık sistemi tartışmalarının olması bekleniyor.
CEO’ların ağırlıklı bölümü 2017’de ekononimin yüzde 2-3 arasında büyüyeceğini, enflasyonun yüzde 8-9 arasında olacağını tahmin ediyor. Bütçelerin ağırlıklı olarak 3,403,60 TL arasındaki bir dolar kuruna göre yapıldığı ifade ediliyor.
CEO’lar hükümetin açıkladığı teşvik paketinin ekonomideki durgunluğun aşılmasını sağlamayacağını düşünürken, Türkiye’nin başkanlık sistemine geçmemesi gerektiğini de ifade ediyor.
CEO’ların 2017’den beklentileri Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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