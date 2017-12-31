CEO’ların 2018 beklentileri
2018 yılında ekonominin neler getirebileceğini CEO Club üyelerine sorduk. Anketimize katılan 76 CEO’dan 10 kritik mesaj aldık.
CEO’lar 2018 yılında ekonomiyi en çok döviz kurlarının etkileyeceğini söylüyor.
Gündemin ilk sırasında erken seçimin olması bekleniyor. CEO’ların yarısı, 2018’de ekonominin yüzde 4-6 arasında büyüyeceğini tahmin ediyor.
CEO’ların yüzde 39,5’lik büyük bölümü enflasyonun yüzde 9-11 arasında olacağını düşünüyor. Bütçelerin ağırlıklı olarak 3,90-4,10 TL arasındaki bir dolar kuruna göre yapıldığı ifade ediliyor.
CEO’ların yüzde 81,6’lık çok büyük bir bölümü, 2017 yılında ekonominin hızlı büyümesinde önemli bir rol oynayan KGF kredilerinin 2018 yılında da devam etmesini istiyor.
2018 yılı için CEO Anketinden çıkan mesajlar Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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