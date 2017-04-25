Doğrudan satışçılar 200 bin kişi arıyor

Nisan 25, 2017 0 Yorum 117 Okunma
Doğrudan satışçılar 200 bin kişi arıyor

Türk insanının girişimci ruhu ve bağımsızlığına düşkün yeni nesil, esnek çalışma imkanı sunan doğrudan satış sektörünü büyütmeye devam ediyor.

2010 yılından bu yana yüzde 110’un üzerinde büyüyen doğrudan satış sektöründe 1,5 milyon girişimciye ulaşıldı.

2017 yılında sisteme 200 binin üzerinde yeni girişimci katılması bekleniyor. Sektörün yıllık iş hacmi de 1,2 milyar TL’yi buluyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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