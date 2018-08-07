Dolar kurunda yeni zirveler yolda mı?

Ağustos 7, 2018 0 Yorum 378 Okunma
Dolar kurunda yeni zirveler yolda mı?

Dolar, geçen hafta 5 TL psikolojik direncini de kırdı ve 5,11 zirvesini gördü. 5 TL’nin üzerinde kalındığı sürece yeni zirveler de görülebilir.

Merkez Bankası’ndan bu süreçte bir hamle beklentisi düşük. Piyasalar bu dönemde Orta Vadeli Program’a odaklanmış durumda.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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