Dolarda yeni hedef 5,50 TL düzeyinde
Piyasaların önündeki en önemli belirsizlik cuma günü ortadan kalktı.
Rahip Brunson ceza aldı ama yattığı süre dikkate alarak tahliye edildi.
Dolar kuru zaten bu beklentiyle 5,84 TL’yi görmüştü. Şimdi beklenti dolar kurunun 5,50’ye kadar inebileceği yönünde.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
Önceki haber Vodafone Grubu Avrupa Bölgesi CEO’su oldu
Sonraki haber Sanayi sektörüne yatırımı hızlandırıyor
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?