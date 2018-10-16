Dolarda yeni hedef 5,50 TL düzeyinde

Ekim 16, 2018 0 Yorum 60 Okunma
Dolarda yeni hedef 5,50 TL düzeyinde

Piyasaların önündeki en önemli belirsizlik cuma günü ortadan kalktı.

Rahip Brunson ceza aldı ama yattığı süre dikkate alarak tahliye edildi.

Dolar kuru zaten bu beklentiyle 5,84 TL’yi görmüştü. Şimdi beklenti dolar kurunun 5,50’ye kadar inebileceği yönünde.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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