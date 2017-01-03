Düzenleme gelmezse maliyetler yükselecek

Ocak 3, 2017 0 Yorum 40 Okunma
Düzenleme gelmezse maliyetler yükselecek

Patlayıcı yapımında kullanılan nitrat bazlı gübrelerin yasaklanması, son yıllarda yeni yatırımlarla 4,5 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşan gübre sektöründe 2017 hedeflerini olumsuza çevirdi.

Sektör, ‘yasak’ yerine ‘sıkı denetim’ talep ediyor. Tarım arazilerinde ekim dönemi başlamadan yasak kalkmazsa, sektör temsilcileri çiftçilik maliyetlerinin en az yüzde 10 artacağını söylüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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