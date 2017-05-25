Ege Serbest Bölgesi’nde yabancı ilgisi yükselişte
Ege Serbest Bölgesi’nde (ESB) son dönemde yabancı yatırımcı sayısında artış var.
Japon, Alman, ABD’li birçok şirketin yatırım yaptığı ESB, genişleme ve süre uzatımına yönelik sözleşmeyle birlikte yeni yatırımcılara kapılarını açtı.
Yatırımlar sayesinde 3 bin 500 kişiye daha iş imkanı sağlanacak. Yıllık ticaret hacminin de 4 milyar dolardan 6 milyar dolara çıkacağı tahmin ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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