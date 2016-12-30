Ekonomiyi canlandırma hamleleri izlenecek
Belirsizlik yaratan pek çok gelişmeye rağmen, bankacılık sektörü, kârlılık, öz sermaye kârlılığı sorunlu kredi oranları gibi rasyolara bakıldığında verimli bir yılı geride bırakıyor.
Ancak krediler, ekonomideki yavaşlamaya bağlı olarak geriledi. 2017’de hükümetin ekonomiyi canlandırmaya yönelik hamleleriyle kredilerde yüzde 12 dolayında büyüme olabilir.
Bankalar 2017’de de verimliliği artırmaya odaklanacak.
Araştırmanın ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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