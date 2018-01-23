Emtia piyasasında altın ve petrole dikkat!

Ocak 23, 2018 0 Yorum 111 Okunma
Emtia piyasasında altın ve petrole dikkat!

Geçen yıl emtia piyasası yükseliş eğilimindeydi.

Bu yıl, özellikle jeopolitik risklerin artması, FED’in faiz artışı ve ABD’deki vergi reformu ile büyümenin devamı altın başta olmak üzere emtia ürünlerine rağbeti artırabilir.

Özellikle altın ve petrol fiyatlarına dikkat çekiliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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