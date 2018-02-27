Finansçı CEO’lardan ‘mevduatı artır’ önerisi

Şubat 27, 2018 0 Yorum 85 Okunma
Finansçı CEO’lardan ‘mevduatı artır’ önerisi

Şubat başında global piyasalarda yaşanan sarsıntı kısa sürede atlatılmış gibi görünüyor. Ancak bu sarsıntının etkileri portföy önerilerinde hala sürüyor.

Bir ay öncesine göre, 13 finans şirketinin CEO’su portföylerde “hisse azalt, mevduat artır” mesajı veriyor.

Portföy dağılımı konusunda görüş veren 13 CEO’dan aldığımız yanıtlara göre hisse oranı yüzde 36,3’ten yüzde 29,2’ye çekilirken, TL mevduat oranı yüzde 20,4’ten yüzde 26,2 seviyesine çıkarıldı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’inbu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap