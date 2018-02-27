Finansçı CEO’lardan ‘mevduatı artır’ önerisi
Şubat başında global piyasalarda yaşanan sarsıntı kısa sürede atlatılmış gibi görünüyor. Ancak bu sarsıntının etkileri portföy önerilerinde hala sürüyor.
Bir ay öncesine göre, 13 finans şirketinin CEO’su portföylerde “hisse azalt, mevduat artır” mesajı veriyor.
Portföy dağılımı konusunda görüş veren 13 CEO’dan aldığımız yanıtlara göre hisse oranı yüzde 36,3’ten yüzde 29,2’ye çekilirken, TL mevduat oranı yüzde 20,4’ten yüzde 26,2 seviyesine çıkarıldı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’inbu haftaki sayısında.
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