Fındıkta rekolte ve fiyat belirsizliği var
Türkiye’nin tarımsal üretimdeki göz bebeği olan fındıkta bu yıl rekolte ve fiyat belirsizliği yaşanıyor.
Her yıl temmuz ortasında açıklanan resmi rekolte tahmini aradan iki ay geçmesine rağmen hala açıklanmadı.
Bu nedenle piyasada sağlıklı bir fiyatlama yapılamıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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