Fındıkta rekolte ve fiyat belirsizliği var

Eylül 26, 2018 0 Yorum 85 Okunma
Fındıkta rekolte ve fiyat belirsizliği var

Türkiye’nin tarımsal üretimdeki göz bebeği olan fındıkta bu yıl rekolte ve fiyat belirsizliği yaşanıyor.

Her yıl temmuz ortasında açıklanan resmi rekolte tahmini aradan iki ay geçmesine rağmen hala açıklanmadı.

Bu nedenle piyasada sağlıklı bir fiyatlama yapılamıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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