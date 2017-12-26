Gayrimenkul için 26 fon daha geliyor
Gayrimenkul yatırımlarının fon yapısı kullanılarak finanse edilmesine imkan sağlayan gayrimenkul yatırım fonları (GYF), toplamda 2 milyar TL’lik büyüklüğü aştı.
Bu büyüklük 11 GYF ile sağlandı. 2018’de bunlara 26 fon daha katılacak.
SPK tarafından ihraç belgesi onaylanan bu fonlar, bir yıl içinde fonlarını halka arz etmek zorunda. Aksi halde onay belgeleri ve dolayısıyla fonlar tasfiye edilecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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