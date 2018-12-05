Göç yorgunu Hatay ‘özel destek’ bekliyor
Hatay, mülteci akını nedeniyle zor günler geçiriyor.
10 yıl önce Türkiye’nin en büyük yedinci ekonomisi olan Hatay, bugün 13’üncü sırada.
Hatay’ın iş dünyası temsilcileri, artan işsizlik ve yoksulluğa karşı kente özel bir teşvik paketi çıkarılmasını talep ediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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