Göç yorgunu Hatay ‘özel destek’ bekliyor

Aralık 5, 2018 0 Yorum 200 Okunma
Göç yorgunu Hatay ‘özel destek’ bekliyor

Hatay, mülteci akını nedeniyle zor günler geçiriyor.

10 yıl önce Türkiye’nin en büyük yedinci ekonomisi olan Hatay, bugün 13’üncü sırada.

Hatay’ın iş dünyası temsilcileri, artan işsizlik ve yoksulluğa karşı kente özel bir teşvik paketi çıkarılmasını talep ediyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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