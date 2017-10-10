Habur’a alternatif üç rota gündemde
Yaklaşık 9 milyar dolarlık ticaretin tek geçiş noktası olan Habur Sınır Kapısı’nın kapatılması ihtimali, nakliyeci ve ihracatçıları alternatif rota arayışına itti.
İş dünyası Kuzey Irak Kürt Bölgesi dışındaki Irak pazarına giriş için üç yeni güzergah belirledi.
Ancak masaya konan seçenekler taşıma maliyetlerini yüzde 30 artıracak. Olumsuz senaryoda ise maliyet artışları 3-4 katı buluyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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