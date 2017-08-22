Hangi başkanlar koltuğu bırakacak?

Ağustos 22, 2017 0 Yorum 71 Okunma
Hangi başkanlar koltuğu bırakacak?

Bünyesindeki 60 birlikle Türkiye ihracatına yön veren Türkiye ihracatçılar Meclisi’nde (TİM) yaprak dökümü kapıda.

Anayasa Mahkemesi’nin zorunlu kıldığı ‘iki dönem kuralı’ nedeniyle, 41 birlik başkanı Nisan 2018’de koltuğunu bırakacak.

Görevi bırakacaklar arasında İsmail Gülle, Adnan Dalgakıran, Hikmet Tanrıverdi, Murat Akyüz, Bülent Aymen ve Zekeriya Mete gibi isimler var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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