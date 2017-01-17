Hazır giyimde İran’a ‘mecburi’ yatırım!
2016’da ihracatın yüzde 203,7 artmasıyla hazır giyim sektörüne can suyu olan İran, yapılan ithalatın yüzde 20’si oranında iç pazardan alım zorunluluğu getirdi.
İran’da kan kaybetmek istemeyen Türk şirketleri de bunun üzerine bu ülkede yatırım için harekete geçti.
Şirketler bir yandan İran’daki mağaza sayılarını artırırken, bir yandan da yerli partnerleriyle birlikte yatırıma soyunuyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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