Helal pazarında Türkiye atağı!
Gıda, tekstil, eczacılık ürünleri, kozmetik ve turizm alanındaki helal ürün ve hizmetlerin pazarı 1,9 trilyon dolara ulaştı.
Türkiye, yüzde 3-5 pay aldığı bu pazarda daha etkin olma peşinde. Ekonomi Bakanlığı, “Helal Akreditasyon Kurumu” kurulması için çalışma başlattı.
İslam İşbirliği Teşkilatı’nın desteklediği Helal Expo Fuarı ve Dünya Helal Zirvesi de kasım sonunda İstanbul’da yapılacak.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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