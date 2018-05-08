İhracatçı birliklerinde büyük kan değişimi
Türkiye İhracatçılar Meclisi’ne (TİM) bağlı 59 ihracatçı birliğinin 41’inde yönetim değişti. Şimdi gözler hazirandaki TİM Başkanlığı seçiminde.
Bu yarışta İsmail Gülle, Tahsin Öztiryaki, Haluk Okutur, Fuat Tosyalı, Bülent Aymen ve Hikmet Tanrıverdi’nin adı geçiyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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