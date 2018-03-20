İhracatçı birliklerinde sandıktan kimler çıkar?
Ticaret ve sanayi odalarıyla birlikte 60 ihracatçı birliği de nisan ayında sandığa gidecek.
Son 10 yılda kamuoyunda ihracatın yüzü olan pek çok isim ‘iki dönem’ kuralı nedeniyle bu yıl koltuğu bırakacak.
Seçim yarışında yeni isimler kıran kırana mücadele edecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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