İhracatını en çok arttıran 10 şirket
1- Pamukkale Kablo
2015 yılı: 5.500.491
2016 yılı: 7.945.000
Değişim oranı(%): 1.317,1
2- Armada Gıda Sanayi
2015 yılı: 19.866.436
2016 yılı: 65.082.613
Değişim oranı(%): 227,6
3- Kipaş Kağıt Sanayi
2015 yılı: 14.343.449
2016 yılı: 43.916.904
Değişim oranı(%): 206,2
4- Aynes Gıda
2015 yılı: 5.007.975
2016 yılı: 13.164.964
Değişim oranı(%): 162,9
5- Erser Grup Tarım Ürünleri
2015 yılı: 53.150.000
2016 yılı: 112.762.649
Değişim oranı(%): 112,2
6- Hatboru Çelik Boru Sanayi
2015 yılı: 17.386.000
2016 yılı: 36.043.000
Değişim oranı(%): 107,3
7- Baştuğ Metalurji
2015 yılı: 57.259.681
2016 yılı: 109.472.860
Değişim oranı(%): 91,2
8- Unat Yağ Gıda
2015 yılı: 64.170.000
2016 yılı: 118.375.560
Değişim oranı(%): 84,5
9- Tersan Tersanecilik Sanayi
2015 yılı: 118.528.166
2016 yılı: 209.614.000
Değişim oranı(%): 76,8
10- Eymes A.Ş
2015 yılı: 21.000.000
2016 yılı: 37.000.000
Değişim oranı(%): 76,2
Not:Bu hesaplamada hem 2015 hem de 2016’da Anadolu 500’de yer alan ve her iki yılda da ihracatı 5 milyon doların üzerinde olan şirketler dikkate alınmıştır.
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