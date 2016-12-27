İhracatta 2014 düzeyine geri dönmeyi hedefliyor
Türkiye’nin ihracatta yıldız sektörlerinden biri olan tekstil ve hazır giyim, bu yıl yüzde 10 büyüme hedefliyor.
İç ve dış pazarlarda risklerin arttığı bir yıl olarak öne çıkan 2017’de hedef üç yıl önceki ihracat rakamı olan 18,7 milyar dolara ulaşmak.
Yurtiçinde referandum ve terör olayları, yurtdışında ise AB, ABD ve komşu ülkelerdeki gelişmelerin sektörün büyümesi üzerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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