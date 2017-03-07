İhracatta katma değer artacağına düşüyor!

Mart 7, 2017 0 Yorum 54 Okunma
İhracatta katma değer artacağına düşüyor!

Türkiye’nin son yıllardaki ihracat performansı iyi değil. 2015’te yüzde 8,7 düşen ihracat 2016’da da yüzde 0,9 geriledi.

Bu dönemde kg başına ihracatta da düşüş yaşandı. 2014’te 1,59 dolar olan kg başına ihracat 2015’te 1,44 dolara ve 2016’da 1,37 dolara indi.

Bu da ihracatın katma değer içeriğinin azaldığı anlamına geliyor. Pek çok sektör ihracatta kg fiyatını artırmak için çözüm arıyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap