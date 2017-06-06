İnternetten Nasıl Para Gönderilir? Araştırdık…

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Cep telefonlarımız her an yanımızda, ve artık onlarla yapabileceğimiz işlemlerin sınırı sadece hayal gücümüz diyebiliriz. Artık cep telefonları sadece bir iletişim aracı olarak kullanılmıyor. Yeri geliyor cebimizden alışveriş yapıyoruz, yeri geliyor bankacılık işlemlerimizi, kredi başvurularımızı onlarla hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Hatta onları bir ödeme aracı olarak da kullanıyoruz.
Mobil bankacılık artık hepimizin hayatının bir parçası. Birçok işlemi cebimizdeki minik banka şubesinden şubeye gitmeden, veya bir ATM’ye uğramadan hızlı ve pratik olarak halledebiliyoruz. Bu aşamada, bankaların cep uygulamaları birbirleriyle sundukları innovatif çözümler çerçevesinde yarışıyorlar ve dijital dünyamızın ufuklarını genişletiyorlar.
Bu videomuzda sizlerle, artık sadece sıradan bir cep bankası olmayan İşCep’in yenilikçi para aktarma işlemlerini mercek altına alacağız. CHIP Online olarak bizler İşCep’in Sosyal Hesap uygulamasının yanında, iMessage ve Siri ile para gönderme özelliklerini de çok ilgi çekici bulduk ve bu hizmetleri test etmeye karar verdik.
İşCep Sosyal Hesap
Doğum günleri, özel kutlamalar, yıllık buluşmalar gibi arkadaşlarınızla ve sevdiklerinizle bir arada olduğunuz etkinlikleri düşünün. Grup halinde yapılan veya yapılması planlanan etkinliklerde genelde her gruptan bir kurban seçilir ve gerek organizasyon gerekse de para toplama işleri onun omuzlarına yüklenir, değil mi? İşCep Sosyal Hesap, bu kişilerin yükünü sıfıra indirmeyi hedefliyor. Sosyal hesap, yemek, doğum günü, askere uğurlama ve benzeri organizasyonlar için aile bireyleri ve arkadaşlarınıza belirli bir hesaba para yatırma talebi göndermenizi sağlıyor.
Hem iOS hem de Android telefonlarda İşCep aracılığı ile kullanılan sosyal hesap uygulaması son derece pratik. Önce paranın toplanacağı ve gönderileceği hesapları belirliyorsunuz. Daha sonra uygulamadaki organizasyon detaylarına girerek gerekli olan rakamı ve son tarihi seçip kaydediyorsunuz. Bundan sonraki adımda, etkinliğe katılacak olan kişileri telefon rehberinizden ekliyorsunuz. Bu kişilere aynı zamanda etkinlik açıklaması, resimler ve teşekkür mesajları da iletebiliyorsunuz. Bu arada, davetler sadece İşCep kullanıcılarına özel değil. İş Bankası müşterisi olmayan, ancak telefon rehberinizde kayıtlı olan arkadaşlarınıza da davet gönderebilirsiniz. İlgili kişiler SMS ile bilgilendiriliyorlar.
İş Bankası müşterisi olan arkadaşlarınız belirttiğiniz hesaba havale yaparak istediği tutarı gönderebiliyor. İş Bankası müşterisi olmayan arkadaşlarınızın ise ilgili hesaba EFT işlemi gerçekleştirmesi gerekiyor. Sosyal Hesap uygulamasıyla etkinliğe kaç kişinin katıldığını ve toplanan fon miktarını anlık olarak görüntülemeniz mümkün.
Test videomuzu izleyerek İşCep Sosyal Hesap uygulamasının gerçek hayatta nasıl kullanıldığını inceleyebilirsiniz.
iMessage ile para aktarma
İşCep’in öne çıkan diğer bir para gönderme seçeneği, Türkiye’de ilk defa uygulanan “iMessage ile para aktarma” uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. Uygulama kapsamında İşCep kullanıcıları, Apple’ın “iMessage” adlı mesajlaşma servisi üzerinden sohbet ederken, birbirlerine para aktarabiliyorlar. Şunu da belirtelim, iOS 10 ve üzeri işletim sistemine sahip mobil cihazı olan ve en güncel İşCep sürümünü kullanan İş Bankası müşterileri, iMessage ile para isteyebilme ve aktarma hizmetinden yararlanabiliyor.
Bu uygulama üzerinden para isteyecek veya para aktaracak İş Bankası müşterilerinin İşCep’te iMessage’ta kullanacağı hesabı tanımlaması yeterli oluyor. Hesap tanımlama işlemi, iMessage İşCep eklentisi ilk kez kullanılmaya başlarken veya İşCep’te “Ayarlar – iMessage Hesap Tanımlama” menüsünden yapılabiliyor. Bu sayede, kullanıcılar her seferinde hesap numarası girişi yapmaya gerek kalmadan hızlıca para gönderebiliyor.
Hesap tanımlama işleminin ardından, iki kullanıcı iMessage uygulamasında sohbet ederken, para isteyen taraf iMessage üzerindeki İşCep ikonunu seçerek karşı taraftan para isteğinde bulunuyor. Para isteği sohbet edilen tarafa ulaştığında, istek mesajını gören diğer kişi dilerse gelen mesajı tıklayarak, alıcı ve gönderici hesap bilgileri ile tutarı onaylıyor ve sohbet ettiği kişiye kolayca para gönderebiliyor. İşCepliler iMessage üzerinden bir seferde en çok 300 TL olmak üzere, günlük olarak tanımlı havale limiti kadar para aktarabiliyorlar.
Test videomuzu izleyerek sohbet esnasında sadece metin, resim veya emoji değil, para da göndermenize imkân veren İşCep uygulamasını inceleyebilirsiniz!
Siri ile para gönderme
Siri, ilk çıktığı günden beri iPhone kullanıcılarının çok ilgisini çekiyor ve hayatı kolaylaştırıyor. Her an hizmetinizde olan, sesli komutlarla ne dediğinizi anlayan ve gerçekleştiren Siri, İş Bankası sayesinde artık bankacılık işlemlerine de el atmış durumda. İşCep kullanıcıları para göndermek istediklerinde Siri onlara yardımcı olabiliyor.
İşCep kullanıcıları, Siri ile tanımlı hesaplara tek seferde 500 TL’ye kadar havale yapabiliyor. “para gönder” komutu ile açılan İşCep uygulaması içinden, hızlı ve kolayca havale işlemi gerçekleşiyor. Bu işlemi yapabilmek için iOS 10 ve üzeri işletim sistemine sahip bir mobil cihaza ve en güncel İşCep sürümüne ihtiyaç var. Hizmetin başlatılması için telefon ayarlarından Siri menüsüne girip bir kez izin vermek yeterli oluyor.
Test videomuzu izleyerek Siri ile para nasıl gönderildiğini inceleyebilirsiniz.
Editörün yorumu
Cep bankacılığı hayatımızın ayrılmaz parçalarından biri haline geldi. Tüm bankaların cep uygulaması var ve bu uygulamalar arasında yenilikçi özellikler konusunda bir yarış yaşanıyor. Bu videomuzda mercek altına aldığımız ve beraberce test ettiğimiz Sosyal Hesap, iMessage ile havale ve Siri ile para gönderme gibi seçenekler sayesinde, İşCep uygulaması benzer bankacılık uygulamaları arasında bir adım öne çıkıyor. Hayatın her anını kolaylaştırmayı hedefleyen etkileşimli uygulamalar, İş Bankası gibi yenilikçi kurumların katma değerli servisleri sayesinde bizi gelişmiş bir dijital dünyaya taşıyorlar. CHIP Online olarak tüm takipçilerimize bu üç seçeneği de denemelerini öneriyoruz.
Bu bir ilandır.
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