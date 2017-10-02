İstihdamını en çok arttıran 10 şirket

Ekim 2, 2017 0 Yorum 125 Okunma
İstihdamını en çok arttıran 10 şirket

1- Sanko İş ve Tarım Makinalar
2015 yılı: 123
2016 yılı: 338
Değişim oranı (%): 174,8

2- Bereket Enerji
2015 yılı: 936
2016 yılı: 2.298
Değişim oranı (%): 145,5

3- Altın Ateş Kimya
2015 yılı: 143
2016 yılı: 318
Değişim oranı (%): 122,4

4- Erser Grup Tarım Ürünleri
2015 yılı: 70
2016 yılı: 145
Değişim oranı (%): 107,1

5- Ahmet Ak Gıda
2015 yılı: 56
2016 yılı: 106
Değişim oranı (%): 89,3

6- Arslantürk Tarım Ürünleri San.
2015 yılı: 137
2016 yılı: 251
Değişim oranı (%): 83,2

7- Kombassan Kağıt Matbaa
2015 yılı: 268
2016 yılı: 436
Değişim oranı (%): 62,7

8- Cam Merkez Sanayi
2015 yılı: 363
2015 yılı: 583
Değişim oranı (%): 60,6

9- Erçal Fındık Otomotiv
2015 yılı: 206
2016 yılı: 325
Değişim oranı (%): 57,8

10 Yataş
2015 yılı: 1.554
2016 yılı: 2.445
Değişim oranı (%): 57,3

 

Not: Bu hesaplamada hem 2015 hem de 2016’da Anadolu 500’de yer alan ve her iki yılda da çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan şirketler dikkate alınmıştır.



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