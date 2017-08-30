İstiklal’in tarihi hanları yatırımcının gözdesi oldu
İstiklal Caddesi son yıllarda altyapı çalışmaları ve terör olayları gibi faktörler nedeniyle kan kaybetse de tarihi binalar ve hanlar hala yatırımcıların dikkatini çekiyor.
Halihazırda caddede restore edilen veya restorasyonu tamamlanmış ve kiracısını bekleyen 15 tarihi bina ve han var.
Hilton, Mado ve Chicco gibi markalar, restore edilen mekanlarda caddeye adım atmaya hazırlanıyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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