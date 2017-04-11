Japonya’nın devleri Türk şirket avında

Nisan 11, 2017 0 Yorum 84 Okunma
Japonya’nın devleri Türk şirket avında

Japon şirketleri, giderek artan bir ilgiyle Türk şirketlerini radara almış durumda. Son beş yılda 28 Türk şirketinde 2 milyar dolara yakın satın almaya imza atan Japonlar, bunu hem Türkiye pazarında etkin olmak hem de Ortadoğu’ya açılmak için yapıyor.

Japonların önümüzdeki 10 yılda da özellikle enerji, gıda ve otomotiv gibi sektörlerde 10 milyar dolarlık satın alma yapması bekleniyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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