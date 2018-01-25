Karadeniz ülkelerinin ticaret merkezi olacak

Ocak 25, 2018 0 Yorum 119 Okunma
Karadeniz ülkelerinin ticaret merkezi olacak

20 yıl öncesine kadar sadece tütün üretimiyle anılan Samsun ekonomisi, sanayiden turizme pek çok sektörde büyüyor.

Samsun, özelleştirilen limanı, yeni kurulacak dev lojistik köyü ve ihtisas OSB’leriyle Karadeniz ülkelerinin ticaretmerkezi olmaya aday.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap