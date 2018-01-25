Karadeniz ülkelerinin ticaret merkezi olacak
20 yıl öncesine kadar sadece tütün üretimiyle anılan Samsun ekonomisi, sanayiden turizme pek çok sektörde büyüyor.
Samsun, özelleştirilen limanı, yeni kurulacak dev lojistik köyü ve ihtisas OSB’leriyle Karadeniz ülkelerinin ticaretmerkezi olmaya aday.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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