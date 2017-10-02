Kârını en çok artıran 10 şirket
1- P.M.S. Metal Profil
2015 yılı: 148.450
2016 yılı: 16.633.406
Değişim Oranı (%): 11.104,7
2- Özerdem Mensucat
2015 yılı: 585.956
2016 yılı: 16.483.306
Değişim Oranı (%): 2.713,1
3- Erpiliç Entegre Tavukçuluk
2015 yılı: 4.334.170
2016 yılı: 77.487.942
Değişim Oranı (%): 1.687,8
4- Yeşilyurt Enerji Elektrik Üretim
2015 yılı: 2.142.701
2016 yılı: 32.181.811
Değişim Oranı (%): 1.401,9
5- Beypiliç Tarımsal Üretim
2015 yılı: 13.286.846
2016 yılı: 93.133.142
Değişim Oranı (%): 600,9
6- Dimes Gıda Sanayi
2015 yılı: 771.291
2016 yılı: 4.109.677
Değişim Oranı (%): 432,8
7- Bereket Enerji
2015 yılı: 84.427.960
2016 yılı: 442.107.411
Değişim Oranı (%): 423,7
8- Sarar Giyim Tekstil Sanayi
2015 yılı: 29.613.905
2016 yılı: 153.330.907
Değişim Oranı (%):417,8
Not: Bu hesaplamada hem 2015 hem de 2016’da Anadolu 500’de yer alan ve her iki yılda da kâr eden şirketler dikkate alınmıştır.
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