Kilogram başına ihracat üç yıldır kan kaybediyor
Türkiye, 2017’de 157,1 milyar dolar ihracata imza atarak rakamsal büyüme yakaladı.
Ancak ihracatta kilogram başına fiyatlara bakıldığında tablo parlak değil. Kilogram başına ihracat 2014’te 1,59 dolarken, 2017’de bu rakam 1,36 dolara kadar geriledi.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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