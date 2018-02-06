Kilogram başına ihracat üç yıldır kan kaybediyor

Şubat 6, 2018 0 Yorum 63 Okunma
Kilogram başına ihracat üç yıldır kan kaybediyor

Türkiye, 2017’de 157,1 milyar dolar ihracata imza atarak rakamsal büyüme yakaladı.

Ancak ihracatta kilogram başına fiyatlara bakıldığında tablo parlak değil. Kilogram başına ihracat 2014’te 1,59 dolarken, 2017’de bu rakam 1,36 dolara kadar geriledi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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