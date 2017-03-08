Kruvaziyer gemileri Türkiye’yi terk ediyor

Mart 8, 2017 0 Yorum 85 Okunma
Kruvaziyer gemileri Türkiye’yi terk ediyor

Türkiye ve dünyada yaşanan terör olayları nedeniyle turizm sektörü zorlu bir dönemden geçiyor.

Turizmciler bu dönemde ayakta kalma mücadelesi verirken kruvaziyer turizmden de tatsız haberler geliyor.

Suriye’deki savaşın etkisiyle Akdeniz’de sular ısınırken MSC Cruise, Costa ve Royal Caribbean, Türk limanlarına uğramayacaklarını açıkladı.

Müzelerden restoranlara turizmin yan dalları için bu yıl daha da sert geçecek.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



İlgili Haberler
0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış

İlk yorumu yazmak ister misiniz?

Yorum yap