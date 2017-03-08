Kruvaziyer gemileri Türkiye’yi terk ediyor
Türkiye ve dünyada yaşanan terör olayları nedeniyle turizm sektörü zorlu bir dönemden geçiyor.
Turizmciler bu dönemde ayakta kalma mücadelesi verirken kruvaziyer turizmden de tatsız haberler geliyor.
Suriye’deki savaşın etkisiyle Akdeniz’de sular ısınırken MSC Cruise, Costa ve Royal Caribbean, Türk limanlarına uğramayacaklarını açıkladı.
Müzelerden restoranlara turizmin yan dalları için bu yıl daha da sert geçecek.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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