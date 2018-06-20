Lojistik sektöründe butik hizmet dönemi

Haziran 20, 2018 0 Yorum 105 Okunma
Lojistik sektöründe butik hizmet dönemi

Rekabetin giderek kızıştığı lojistik sektöründe farklılaşmak isteyen şirketler butik hizmetlere odaklanmaya başladı.

Arkas Lojstik, Mars Logistics, Fillo, DHL gibi şirketler butik işlere büyük yatırımlar yapıyor.

Sektörde sadece butik hizmet vermek için kurulan şirketler de var.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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