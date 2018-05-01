Merkez’in faiz artışı doları dizginler mi?
TCMB, geçen hafta GLP faizini 75 baz puan artırdı ama bu hamle sonrasında dövizde beklenen düşüş olmadı.
Uzmanlar, FED ve TCMB’ye bağlı olarak, seçimlere kadar olan sürede dolarda 4,10 TL seviyesinin önemli direnç haline gelmeye başladığını söylüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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