Merkez’in hamleleri düşüşe yeterli değil

Ocak 24, 2017 0 Yorum 30 Okunma
Merkez’in hamleleri düşüşe yeterli değil

Rekor kıran döviz kuruna Merkez Bankası’ndan gelen müdahaleler yükselişi durdurdu ama düşüş yaşanmıyor.

Uzmanlara göre MB sadece kurdaki yükseliş ivmesini azaltacak adımlar atıyor. Dolayısıyla kalıcı bir düzeltme gerçekleşemiyor.

Uzmanlar bunun için faiz artışının şart olduğunu söylüyor. Bu durumun en iyi fotoğrafı, yılbaşından beri atılan adımların kura etkisini gösteren grafikte görülüyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.



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