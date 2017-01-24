Merkez’in hamleleri düşüşe yeterli değil
Rekor kıran döviz kuruna Merkez Bankası’ndan gelen müdahaleler yükselişi durdurdu ama düşüş yaşanmıyor.
Uzmanlara göre MB sadece kurdaki yükseliş ivmesini azaltacak adımlar atıyor. Dolayısıyla kalıcı bir düzeltme gerçekleşemiyor.
Uzmanlar bunun için faiz artışının şart olduğunu söylüyor. Bu durumun en iyi fotoğrafı, yılbaşından beri atılan adımların kura etkisini gösteren grafikte görülüyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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