‘Merkez’ler 2018’de de piyasayı yönlendirecek
Aralık ayında merkez bankalarının kritik faiz toplantıları var. FED tarafında faiz artışı beklentisi fiyatlara girmiş durumda.
MB’den de kurdaki baskıyla birlikte faiz artışı gelebileceği konuşuluyor.
2018’de FED’in faiz artırımlarına rağmen global tarafta bol likiditenin devam etmesi bekleniyor. Uzmanlar, değerlemeler de dikkate alındığında Türkiye’ye para girişinin süreceğini tahmin ediyor.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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