Mısır ile ticaret sessiz sedasız büyüyor
2013’deki askeri darbe sonrasında diplomatik ilişkileri kopan Türkiye ile Mısır, siyasette olmasa da ticarette hız kesmeden işbirliğine devam ediyor.
Geçen yıl 4 milyar doları aşan ticaret hacmi, darbe öncesi rakamlara yaklaşıyor.
Mısır’da 2 milyar doları aşan doğrudan Türk yatırımları da artıyor. Paşabahçe, Eroğlu, Arkas gibi pek çok Türk şirketi, Mısır’da yeni yatırım için düğmeye bastı.
Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.
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